اليوم السابع
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الصحة تؤكد مساهمة الرضاعة الطبيعية فى الحماية من الإصابة بسرطان الثدى

السبت، 29 أغسطس 2020 01:04 م
الصحة تؤكد مساهمة الرضاعة الطبيعية فى الحماية من الإصابة بسرطان الثدى الرضاعة الطبيعية تحمى من الإصابة بسرطان الثدى
كتب وليد عبد السلام

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قالت مبادرة 100 مليون صحة أن الرضاعة الطبيعية تعتبر من طرق الوقاية من سرطان الثدى، مضيفة أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية توفر الكشف مجانًا على الثدى وتوفر أيضا النصائح والتوعية للحماية من المرض مع التعريف آلية الكشف الذاتي في المنزل.
 
وكشفت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة موجودة بكل الوحدات الصحية، وفى انتظار السيدات بكل المحافظات، للكشف عن سرطان سرطان الثدى والأمراض المزمنة وتلقى العلاج بالمجان.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان أن المبادرة يعمل بها فريق نسائى متكامل لتولى الكشف عن السيدات من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصر بالوحدات الصحية، وتوفر خدمات التشخيص والعلاج مجانا.
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كانت وزارة الصحة والسكان، قد أكدت أن مبادرة صحة المرأة التى تستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدى خدمتها متوفرة فى 3593 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، ويشارك فيها 4098 من الفرق الطبية.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن 101 مستشفي تشارك في المبادرة لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتى تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمى للمبادرة، بالإضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.
 

الصحة

صحة المرأة

سرطان الثدى

فوائد الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية وسرطان الثدى

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