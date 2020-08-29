اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أغسطس 2020 01:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة تؤكد تطبيق بروتوكولات محدثة فى المستشفيات لعلاج كورونا

السبت، 29 أغسطس 2020 12:30 م
الصحة تؤكد تطبيق بروتوكولات محدثة فى المستشفيات لعلاج كورونا الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتدريب كافة الأطقم الطبية على تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة لعلاج فيروس كورونا من خلال إتاحة عدد من برامج التدريب والتقييم على الإنترنت.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان أنه تم التشديد علي إجراءات التقصى والحصر لأسر المصابين بالفيروس والمشتبه بإصابتهم والمخالطين للحالات التي تم عزلها ومتابعة الحالة الصحية لهم بشكل دورى ومستمر.
 
وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أكدت  تواصلها الدائم مع وكلاء الوزارة ومديري مديريات الصحة ومديرى المستشفيات على مستوى الجمهورية للتغلب على أي تحديات قد تعوق سير العمل.
 
ووجهت مديرى المستشفيات باستمرار التواصل مع مديريات الصحة التابعة لها لضمان توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية بشكل مستمر، مؤكدة حرصها على متابعة تقديم أفضل خدمة طبية لمصابى فيروس كورونا المستجد بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وتقديم العلاج.

الصحة

كورونا

بروتوكولات علاج كورونا

لقاح كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الصحة" تحذر من الإفراط فى تناول الأدوية والفيتامينات

السبت، 29 أغسطس 2020 12:16 م

"الصحة" تكشف إصابة 956 بكورونا مقابل كل مليون بمصر.. ارتفاع نسب التعافى من الفيروس لـ71%.. رئيس مكافحة كورونا يحذر من التعجل فى إنتاج اللقاح ويرجح طرحه أواخر العام.. وينصح بعدم استخدام علاجات الأنفلونزا لكورونا

السبت، 29 أغسطس 2020 12:08 م

الصحة تعلن ارتفاع نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل لـ 71.6%

السبت، 29 أغسطس 2020 11:58 ص

الصحة: تسجيل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة وتعافى 807 مصابين

الجمعة، 28 أغسطس 2020 11:03 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة