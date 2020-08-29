اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أغسطس 2020 07:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الصحة السودانية تسجل 107 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 29 أغسطس 2020 07:05 م
الصحة السودانية تسجل 107 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ١٠٧ حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من دون تسجيل حالات وفاة، فيما تم شفاء 9 حالات.
 
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم السبت عن التقرير الوبائي ليوم الخميس الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١٠٦ اصابات في الخرطوم، وإصابة واحدة في ولاية القضارف (شرق السودان)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ١٣٣٥ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.
 
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و ١٨٩ حالة، بينها 823 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٦٦١٢ شخصا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
 

الصحة السودانية

السودان

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"أوتشا" يحذر من تدهور الوضع الإنسانى فى السودان

السبت، 29 أغسطس 2020 04:02 م

السودان تعتزم تطعيم 9 ملايين طفل مع تفشى شلل الأطفال

السبت، 29 أغسطس 2020 07:00 ص

حمدوك يصل لجوبا الأحد لحضور توقيع اتفاق سلام بين حكومة السودان والحركات المسلحة

السبت، 29 أغسطس 2020 12:43 ص

صور العالم هذا المساء.. تحت عنوان "أبعد قدمك عن أعناقنا" مظاهرات ضد العنصرية فى واشنطن.. السودان يعلن ارتفاع منسوب نهر النيل الرئيسي.. مصرع 47 شخصا جراء السيول بباكستان.. حظر شامل بالعاصمة الأردنية بسبب كورونا

الجمعة، 28 أغسطس 2020 10:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة