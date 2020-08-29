الصحة السودانية تسجل 107 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ١٠٧ حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من دون تسجيل حالات وفاة، فيما تم شفاء 9 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم السبت عن التقرير الوبائي ليوم الخميس الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١٠٦ اصابات في الخرطوم، وإصابة واحدة في ولاية القضارف (شرق السودان)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ١٣٣٥ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و ١٨٩ حالة، بينها 823 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٦٦١٢ شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.