الشرطة الألمانية تفرق احتجاجا حاشدا على قيود فيروس كورونا فى برلين

كتب أحمد عرفة

فرقت شرطة الألمانية، احتجاجا حاشدا في برلين على قيود فيروس كورونا بعد ساعات من بدايته، بسبب تقاعس المشاركين في المسيرة عن تنفيذ تعليمات التباعد الاجتماعى واستخدام الكمامات، ووفقا لموقع روسيا اليوم، جاء الاحتجاج مع زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس في مختلف أنحاء أوروبا، كما تم تنظيم احتجاجات مماثلة خلال اليوم في باريس وغيرها.

وقالت شرطة برلين: للأسف لم يكن أمامنا اختيار آخر، وجميع الإجراءات التي اتخذت حتى الآن لم تؤد إلى الامتثال للشروط، وأوضح المتحدث باسم شرطة برلين أن المحتجين تفرقوا بسلام، موضحا أن اضطرابات وقعت منها حريق في حاوية وإغلاق طرق.

وأفادت الشرطة الألمانية التي نشرت 3000 من أفرادها، بأن 18 ألف محتج استعدوا لعنف محتمل بعد أن دعا نشطاء يعارضون قيود فيروس كورونا متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي في أوروبا لتسليح أنفسهم والتجمع في برلين.