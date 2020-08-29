الشائعات فى تقرير فالصو.. الأوقاف لم تفرض رسوما على صلاة الجمعة وصورة الجيش الأردنى على أبواب القدس "طلعت من فيلم"

نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم السبت 29 أغسطس 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أن عددا من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تداولوا منشورا مصحوب بصورة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة يحمل تصريحا قال فيه: "بعد السماح لصلاة الجمعة بعد الكورونا الحكومة تقرر فرض رسوم على المصلين حلاوة رجوع الصلاة"، لكنه بالبحث تبين أن تلك التصريحات مزيفة وغير حقيقة، واتضح أن الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية والصفحات الساخرة هى التى تتداول مثل هذه التصريحات.

بمزيد من البحث تبين أن الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، قال فى خطبة الجمعة أمس، أن اليوم هو يوم عيد لكل المصريين بفضل الله وإذنه بفتح بيوته، ونسأل الله أن لا يحرمنا فضله في بيوته مرة أخرى وأن يعجل برفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد.

كما رصد موقع فالصو، تداول مقطع صوتى عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن حديث لأحد الأشخاص يدعى خلاله انتحار صاحب محل عقب علمه بإخلاء أحد البلوكات فى شارع المطار بمحافظة الجيزة الكائن به محله، لكن مصدرا أمنيا قال فى تصريح له، إن ما تم تداوله فى هذا الشأن عار تمامًا من الصحة، وأن الوفاة لهذا الشخص كانت طبيعية.

وأضاف المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وفاة الشخص "مستأجر المحل المشار إليه "وفاة طبيعية" عقب شعوره بحالة إعياء حال تواجده بمنزله، قام على إثرها ذويه بنقله إلى إحدى المستشفيات إلا أنه فارق الحياة إثر هبوط حاد بالدورة الدموية.

وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات، تداولت السوشيال ميديا منشورا مصحوب بصورة للإعلامى أحمد موسى، بشأن تصريح قال فيه: "المتخلفين عن الانتخابات هيدفعوا والجزمة فوق رقبتهم انتوا عارفين الـ27 مليار جنيه هيبنوا كام كوبرى"، لكن تبين أن المنشور مزيف.

بمزيد من البحث تبين أن الإعلامي أحمد موسى، قال خلال انتخابات مجلس الشيوخ:" ده قانون والله مش بخوف حد أنا خايف عليك أنك تتعرض لغرامة .. في بيوت عيلة فيها 10 أفراد ممكن يدفعوا 5 آلاف جنيه"، لكن لم يهدد الناخبين المتخلفين عن التصويت بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإرسال الكشوف للنيابة العامة.

وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، انتشار تغريدة مصحوبة بصورة زعم متداولوها أنها من الصور النادرة بل هي صورة القرن .. فهى ليست مناورة ولا تدريب عسكري، هذه صورة للجيش العربي الأردني، يحاربون على أسوار القدس، لكنه بالبحث عن حقيقة تلك الصورة المتداولة على نطاق واسع والتى تظهر تُظهر أفراداً من الجيش الأردني على أسوار القدس ، تبين أنها صورة مضللة.

بمزيد من البحث العكسى عن الصورة المتداولة على جوجل تبين أنها مأخوذة عن فيلم "Cast A Giant Shadow" الصادر عام 1966.الفيلم يتحدث عن قصة ضابط أمريكي-"إسرائيلي" يساهم في قيادة قوات من جيش الاحتلال، أثناء حرب عام 1948، وتبين الصورة المتداولة فى المنشور المضلل تظهر اللقطة المأخوذة عنه في الدقيقة 01:50:39.