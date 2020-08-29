السيسي: لن أبيع الوهم للناس تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية غدا باليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح المشروعات القومية قائلا: "لن أبيع الوهم للناس تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية:

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الرئيس يفتتح عددا من المشروعات القومية بالإسكندرية ويوجه رسائل حاسمة: لن أبيع الوهم للناس تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية.. مقدرش أقبل أننا نأجل التطوير 100 سنة.. لا يمكن أبقى موجود فى مكان إلا والإصلاح قدام عينيا وأمسك فيه وأخلصه بما يرضى الله سبحانه وتعالى.. وأى عمل صالح حتى لو الناس مش راضية عنه أنا هعمله.. ويوجه رسائل حاسمة: الدولة مينفعش تغيب تانى ومخالفات البناء تساوى خطر سد النهضة

الرئيس: جهد الدولة هيخلى الدين داخل الحدود الآمنة.. ويا نبنى بلد يا نتوقف.. الدولة مينفعش تغيب تانى ومخالفات البناء تساوى خطر سد النهضة.. ومحور المحمودية سيعطى حرية حركة بالإسكندرية القنوات المسيئة عاوزة دايما تكلمكم كلام لا يرضى ربنا.. وبقولهم يا رب تبقوا زينا فى إن انتوا تعملوا حساب ربنا

السيسي: لم يحدث أى نقص فى السلع الأساسية خلال أزمة كورونا.. والبحيرة فيها 77 جامع مخالف.. وهو اللى عاوز يبنى حاجة لربنا يسرق أرضه؟.. القنوات المسيئة عاوزة دايما تكلمكم كلام لا يرضى ربنا.. وبقولهم يا رب تبقوا زينا فى إن انتوا تعملوا حساب ربنا.. إنتوا بتخربوا الشعوب وتدمروها وتدمروا الأمم وتضيعوها.. وجهد الدولة هيخلى الدين داخل الحدود الآمنة.. ويا نبنى بلد يا نتوقف.. ولو مش عاوزينى مفيش مشكلة

الرئيس السيسى: حجم ناتج التصالح فى مخالفات البناء حتى الآن 10%