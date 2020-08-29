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السيسي للمسئولين: "اللى مش هيقدر يحقق الانضباط يقولى سلام عليكم أنا مش قده"

السبت، 29 أغسطس 2020 02:33 م
السيسي للمسئولين: "اللى مش هيقدر يحقق الانضباط يقولى سلام عليكم أنا مش قده" الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية قادرة على رصد التطورات على الأرض يوم بعد يوم و10 سنوات سابقة، وقال الرئيس: "خلال العشر سنوات الماضية أقدر أبص علي أي تجمع وقرية وأقول باليوم هيطلع حصل هنا كذا، بقول كده لان احنا جادين في حلمنا لبلدنا ..لدينا منظومة تستطيع ان تتابع العمل على مدى 10 سنوات ماضية، منذ 2011 وحتى الآن، لأن مش هينفع إن دولة تتحول للكلام اللى احنا بنعمله ده".

 

وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في الإسكندرية: "عرضت عليكم علشان تعرفوا انا بتالم وبتعذب كل يوم ازاى، وبشوف كل يوم بلدي بتتقطع حتت، وان أهلها بيدمروا، احنا اعدى اعاديها مش اللى بيعملوا معانا الإرهاب بس، لا والله ده عدو،  طيب انت عاوز تبني خليني انظملك وابنيلك انا اخطط الأرض واقولك ابنى هنا، حتى لو كانت على ارض زراعية انما كده لا".

 

ووجه الرئيس السيسي حديثه للمحافظين ومديري الأمن: "بقول للمحافظين ومديري الأمن اللى لا يستيطع تحقيق الانضباط بصراحة قولى ده موضوع مش قده سلام عليكم ، اللى مش هيقدر يقوم معانا في اللى تحتاجوا الدولة يقول بصراحة يقول ده موضوع اكبر مني ومش هتدخل فيه وانا هحترم رغبته، والمحافظ ومدير الامن الذى لا يستطيع ان يقف ضد ذلك يقول ده ".

 

وقال الرئيس السيسي للمخالفينن: "بتعملوا كده ليه؟ احنا مش فاهمين القضية؟ وحجم الطلب على المباني بالطريقة دية انتوا مش هاممكم ابدا بلدكم ولا مستقبل اولادكم علشان تعملوا فيها كده..متخربوش بلدكم والله العظيم ده خراب يا جماعة لدولة الامر لله ثم لينا كلنا ولا يمكن ابدا هسمح بده..ودي رابع مرة اقولها واتكلمت قبل كده من 3 سنين ..هنفضل كده لغاية امتي؟، تقنين الأوضاع منحت صلاحيات كبيرة للمحافظين علشان نخلص الأمور دي بالكامل..فيه دول فيها حاجات كتير من دي لكن فيه دولة عندها حلم انها تبقا دولة كانت في العشرينات من الدول اللى كانت متنظمة اكتر من كده، أنا أقبل البناء لكن يجب أن يكون هناك تخطيط حتى لو على أرض زراعية".

 


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