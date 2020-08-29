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السيسي: أسجل احترامى لوعى المصريين.. وهناك مغرضون يريدون تدمير مصر (فيديو)

السبت، 29 أغسطس 2020 03:09 م
السيسي: أسجل احترامى لوعى المصريين.. وهناك مغرضون يريدون تدمير مصر (فيديو) السيسي
كتب رامى محيى الدين

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لجميع المصريين، وقال إن النتائج التى تحققها الدولة لا يمكن إنجازها فى عشرات السنين، موجهًا التحية للمصريين على وعيهم وردود الأفعال على التطورات التى تتم وملف سد النهضة والحدود وكيف كان المصريون خائفون من أن نتورط فى شيء لكن الشعب المصرى شعب منتبه وحريص على إنجازاته وأسجل احترامى وتقديرى لوعى المصريين.

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية: "أقول للشباب تصدوا معنا بالوعى لكل القضايا، ومهم أن لا نتعجل فى الحكم على قرارات تقوم بها الدولة لأنها قرارات مدروسة ولو كان حجم الإنفاق الذى صرفناه من 30 سنة على المدن الجديدة لما أنفقنا لمعالجة الأوضاع بالإسكندرية والقاهرة".

وأكمل السيسي حديثه: "كثير من المعلقين كانوا يقولون لازمته أيه لأنه لم يدرس ولم يذاكر ما نتعرض له نحن نجابه بحالة من التشكيك، خاصة وأن لدينا مغرضين هم لا يريدون مصلحة بلدنا ولو قدروا يدمروها هيدمروها".

وأكد الرئيس السيسي، أن معدل التضخم فى مصر معدل غير مسبوق ووصلنا إلى معدلات لم نصل لها من قبل وهو محصلة جهد المصريين لأنهكهم تحملتم المعاناة التى صاحبتها، وبمناسبة الأزمة التى نعيشها هناك الكثير من الدول بدأت فى العودة للإجراءات الاحترازية، ووجه الكلام للمصريين: "نجاحنا لم يكتمل وأمامنا تحديات والشتاء قادم وأمامنا عام أن لم يكن أكثر".


كورونا

التضخم

القنوات المعادية

السيسي

الاسكندرية

سد النهضة

المشروعات القومية

المدن الجديدة

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