السيسى للمصريين: "لو مش عاوزني معنديش مشكلة.. والدولة مينفعش تغيب تاني"

كتب سمير حسنى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة أنفقت 350 مليار جنيه على محافظة القاهرة خلال الفترة الماضية، مضيفا: "صرفنا على محافظة القاهرة ما يقرب من 350 مليار جنيه، ولو صرفتهم في العاصمة الجديدة هتغطي جزءا كبيرا جدا من المرافق بحجم نصف الأراضى.. وحجم المصروفات في الإسكندرية خلال 40 سنة والله لا يساوي إن احنا كنا نعمل مدينة جديدة في سيدي كرير بعمق 10 كيلو كنا عملنا مدينة جديدة وحديثة".

وحذر الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمدينة الإسكندرية، من غياب الدولة مرة أخرى قائلا: "غابت الدولة بس مينفعش الدولة تغيب تانى، وان غابت تاني وبالمناسبة انتوا كده بتأجلوا التطوير 100 سنة، ولو غابت مصر تاني احنا بنأجل 100 سنة ومقدرش أقبل كده.. الناس هتبقى مضايقة وزعلانة ميجراش حاجة.. ولو مش عاوزينى ابقا موجود هنا أنا معنديش مشكلة.. بس انا لا يمكن ابقا موجود في مكان الا والإصلاح قدام عنيا وامسك فيه واخلصه بما يرضى الله سبحانه وتعالى والله غالب على أمره".