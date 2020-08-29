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السيسى للمصريين: "القنوات المسيئة بتكلمكم كلام لا يرضى ربنا"

السبت، 29 أغسطس 2020 11:45 ص
السيسى للمصريين: "القنوات المسيئة بتكلمكم كلام لا يرضى ربنا" الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك حملات تشكيك في كل المشروعات التي تقوم بها الدولة، متابعا: "في كل مشروعاتنا اللى بنعملها هتجدوا تشكيك وتجدوا ناس بتتكلم بشكل سلبي على اللي احنا بنعمله، ولكن الهدف من هذه المشاريع هي المصلحة للكل، والقنوات المسيئة اللى عاوزة دايما تكلمكم كلام لا يرضى ربنا".

 

 

وأشاد الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية، بجهد وزير التموين خلال السنوات الماضية، قائلا: " خلال الفترة الماضية لم يحدث اى نقص في اى سعل أساسية رغم تحدي ازمة كورونا كان طبيعى ان احنا نتعرض لازمة زى كده..جهد وزارة التموين والدكتور على خلال الفترة الماضية مفيش أي نقص في السلع الأساسية حصل او اختناق او شكل من تسعير غير دقيق او تلاعب في الأسواق".

 


السيسي

الإسكندرية

بشاير الخير

المشروعات القومية

محور المحمودية

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