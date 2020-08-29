اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أغسطس 2020 02:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسى عن مخالفات البناء: لو الأمر استدعى هخلي الجيش ينزل كل قرى مصر

السبت، 29 أغسطس 2020 02:10 م
السيسى عن مخالفات البناء: لو الأمر استدعى هخلي الجيش ينزل كل قرى مصر الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر الرئيس السيسي بشدة من مواصلة التعديات على الأراضى الزراعية، ومخالفات البناء، قائلا: "عندنا علم وتكنولوجيا يخلينا نشوف شكل الدولة المصرية من 10 سنين بالمللى.. لدينا منظومة قادرة على متابعة التطورات الخاصة بمخالفات البناء والتعديات على مستوى الجمهورية".

 

ووجه الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية، حديثه للمصريين: "ناوين تعملوا إيه في بلدكم؟ مش عارف أعمل إيه؟، إيه اللى احنا فيه ده؟ ..دي ارضنا واللى بناكل منها انت بتعمل كده ليه عاوز إسكان بنعمل إسكان ومستعدين نعمل اكثر من كده".

 

وذكر الرئيس: "الدولة بمؤسساتها يا محمد يا زكي مسؤولة عن الحفاظ على الدولة المصرية.. لن اسمح أبدا ان احنا نهد بلدنا ونضيعها كده ، وحد يتصور، لا والله، لو الأمر استدعى هنزل هخلى الجيش المصري ..اذا كنا احنا مقتنعين بمنتهى الجدية الموضوع ده لن اسمح بيه مع كل المحافظات والتعديات واجيب معدات هندسية واجيب واشيل كل الكلام ده فى كل القرى وابيد بكل المعدات الهندسية، بتكلم بمنتهى الجدية والحزم مع كل التعديات"..وتابع: "لا يمكن ان نسمح ابدا، لو الناس مش عاجبها الكلام ده يبقا احنا نسيب المكان ده ونمشي".

 

 

 


السيسي

الإسكندرية

بشاير الخير

المشروعات القومية

محور المحمودية

مخالفات البناء

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

موجز أخبار مصر.. السيسى: التعدى على الأرض الزراعية والبناء غير المخطط يساوى خطر سد النهضة

السبت، 29 أغسطس 2020 02:01 م

رسائل السيسى للمصريين من الإسكندرية: البناء غير المخطط والتعدى على الأرض الزراعية لا يقل خطرا عن سد النهضة.. ويؤكد: القنوات المسيئة بتكلمكم بما لا يرضى الله.. ويتساءل: هل اللى يبنى جامع لربنا يسرق أرضه؟

السبت، 29 أغسطس 2020 02:00 م

رسائل الرئيس السيسى فى افتتاح المشروعات القومية بالإسكندرية.. إنفو جراف

السبت، 29 أغسطس 2020 01:15 م

السيسى: "فيه طلبة بتدرس فى جامعات بالخارج تكلفتها 35 ألف دولار سنويا"

السبت، 29 أغسطس 2020 01:15 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة