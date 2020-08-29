السيسى عن مخالفات البناء: لو الأمر استدعى هخلي الجيش ينزل كل قرى مصر

كتب سمير حسنى

حذر الرئيس السيسي بشدة من مواصلة التعديات على الأراضى الزراعية، ومخالفات البناء، قائلا: "عندنا علم وتكنولوجيا يخلينا نشوف شكل الدولة المصرية من 10 سنين بالمللى.. لدينا منظومة قادرة على متابعة التطورات الخاصة بمخالفات البناء والتعديات على مستوى الجمهورية".

ووجه الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية، حديثه للمصريين: "ناوين تعملوا إيه في بلدكم؟ مش عارف أعمل إيه؟، إيه اللى احنا فيه ده؟ ..دي ارضنا واللى بناكل منها انت بتعمل كده ليه عاوز إسكان بنعمل إسكان ومستعدين نعمل اكثر من كده".

وذكر الرئيس: "الدولة بمؤسساتها يا محمد يا زكي مسؤولة عن الحفاظ على الدولة المصرية.. لن اسمح أبدا ان احنا نهد بلدنا ونضيعها كده ، وحد يتصور، لا والله، لو الأمر استدعى هنزل هخلى الجيش المصري ..اذا كنا احنا مقتنعين بمنتهى الجدية الموضوع ده لن اسمح بيه مع كل المحافظات والتعديات واجيب معدات هندسية واجيب واشيل كل الكلام ده فى كل القرى وابيد بكل المعدات الهندسية، بتكلم بمنتهى الجدية والحزم مع كل التعديات"..وتابع: "لا يمكن ان نسمح ابدا، لو الناس مش عاجبها الكلام ده يبقا احنا نسيب المكان ده ونمشي".