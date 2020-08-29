اليوم السابع
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السبت، 29 أغسطس 2020 12:46 م
خالد صلاح
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السنغال واليابان توقعان اتفاقية تعاون لمنح معدات طبية لداكار بـ500 مليون ين

السبت، 29 أغسطس 2020 11:17 ص
السنغال واليابان توقعان اتفاقية تعاون لمنح معدات طبية لداكار بـ500 مليون ين رئيس السنغال ماكى سال
داكار (أ ش أ)

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وقع وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي أمادو هوت وسفير اليابان لدى السنغال أراي تاتسو اليوم اتفاقية تعاون تمنح اليابان بموجبها معدات طبية إلى السنغال بقيمة 500 مليون ين ياباني في إطار برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية اليابانى للسنغال، وذكرت وزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالية أنه من المقرر أن تشمل هذه المنحة "توريد معدات طبية ومواد متعلقة باستخدام وصيانة المعدات الطبية، وتقديم معدات ومستلزمات ضرورية للمؤسسات الصحية المعنية، علاوة على توفير الخدمات اللازمة للنقل والحصول على هذه المنتجات والتدريب على استخدامها وصيانة المعدات الطبية وتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة".


وأضافت أن هذا الدعم الياباني المهم يهدف إلى دعم جهود حكومة السنغال في إطار مكافحتها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ19). 
وتوجه وزير الاقتصاد السنغالي بالشكر إلى اليابان على جهودها "في تحقيق مشروعات وبرامج التنمية لأهم القطاعات السنغالية لاسيما التعليم والتدريب المهني والنقل البحري والصحة والطاقة.. وغيرها". 


من جانبه، أكد السفير الياباني لدى السنغال أن هذا المنحة "جرى توفيرها للسنغال من أجل مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي سيتيح لحكومة السنغال الحصول على مجموعة من المعدات الطبية عالية الجودة للنهوض بمستوى النظام الصحي للبلاد في ظل مكافحة وباء (كوفيد ـ 19)". 
تجدر الإشارة إلى أن التوقيع على اتفاقية هذه المنحة يتزامن مع احتفال البلدين بالذكرى الستين لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما، ومع حلول الذكرى الأربعين لإرسال متطوعين يابانيين إلى السنغال، وهما حدثان يمثلان دلائل على علاقات الصداقة المتينة بين شعبي البلدين. 


السنغال

اليابان

داكار

معدات طبيه

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