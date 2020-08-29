السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بترويج المخدرات بمدينة نصر

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن و محمد أحمد صبري، وأمانة سر محمد فريد و هاني شحاتة.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "ع . ي"، بحيازة وإحراز الأقراص المخدرة بقصد الاتجار بمحيط قسم مدينة نصر.

وشهد نقيب شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، علي قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة فاستصدر إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش سكنه وسيارته، ونفاذاً له انتقل ومعه قوة من الشرطة السرية إلي مكان تواجده وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته علي 265 عبوة لعقار الاكستازي المخدر، و مبلغ مالي وثلاث هواتف محمولة وميزان حساس، وبمواجهته أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالي من متحصلاته والهواتف لتسهيل عملية الاتصال بعملائه، والميزان لتسهيل عملية بيع المواد المخدرة والسيارة لنقل وترويج وإخفاء المواد المخدرة.