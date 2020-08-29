السجل الجنائى لمحمود عزت.. إعدامان ومؤبدان وإعادة الإجراءات المطاف الأخير

كتب أحمد الجعفرى

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة قاصمة لجماعة الإخوان، بعدما ألقت القبض على القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت والمتورط فى العديد من العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر خلال الآونة الأخيرة، لتسطر صفحة جديدة من صفحات الضربات الناجحة فى مواجهة الإرهاب.

محمود عزت القيادى الإخوان تورط في العديد من العمليات الإرهابية، وصدر ضده عدة أحكام غيابية وترصد "اليوم السابع" أبرز القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد "محمود عزت".

قضية التخابر مع حماس هي القضية المقيدة برقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، وصدر ضده فيها حكمًا بالإعدام.

قضية الهروب من سجن وادى النطرون صدر فيها ضده حكمًا بالإعدام في القضية رقم 5643 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر.

قضية أحداث مكتب الإرشاد صدر ضده فيها حكمًا بالمؤبد، وهى القضية المقيدة برقم 6187 جنايات قسم المقطم.

قضية أحداث شغب وعنف المنيا صدر ضده فيها حكمًا بالمؤبد وهى القضية رقم 5116 جنايات مركز سمالوط.

ويقول شعبان سعيد المحامي، إن صدور أحكام غيابية على محمود عزت تعطيه الحق فى إعادة إجراءات محاكمته، أمام نفس الدائرة التى أصدرت الحكم حتى ولو تغير أعضائها، وللدائرة النظر في القضية من جديد، ولها الحق فى الحكم بذات الحكم أو تخفيفه أو إلغائه بحكم حضورى جديد بأسباب مختلفة وحيثيات تتناسب مع الدفاع الذي طرح في جلسات المحاكمة.

وأكد "سعيد"، أن إعادة الإجراءات لا تعطى محمود عزت الحق في إخلاء سبيله، وأنه إذا صدرت أحكام بالإدانة يكون الطعن بالنقض هو طريق الأخير لصدور حكم نهائي، علمًا بأن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، أما لو صدر حكم بالإعدام فتتمهل السلطة التنفيذية في تنفيذ هذا الحكم، لأنه لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد أن تفصل محكمة النقض في الدعوي.