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الرئيس يصدر قرارا بتكليف حسن عبد الشافي أحمد بتولي أعمال رئيس الرقابة الإدارية

السبت، 29 أغسطس 2020 09:34 م
الرئيس يصدر قرارا بتكليف حسن عبد الشافي أحمد بتولي أعمال رئيس الرقابة الإدارية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي  قراراً جمهورياً بتكليف حسن عبد الشافي أحمد بتولي أعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية اعتباراً من  30/8/2020.. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
 
 

السيسى

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رئيس الرقابة الادارية

اليوم السابع بلس

حسن عبد الشافي

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