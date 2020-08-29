الرئيس يصدر قرارا بتكليف حسن عبد الشافي أحمد بتولي أعمال رئيس الرقابة الإدارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتكليف حسن عبد الشافي أحمد بتولي أعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية اعتباراً من 30/8/2020.. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
الرئيس يصدر قرارا بتكليف حسن عبد الشافي أحمد بتولي أعمال رئيس الرقابة الإداريةالسبت، 29 أغسطس 2020 09:34 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
رئيس "محلية النواب" يكشف أهمية رسائل الرئيس السيسي حول مخالفات البناء اليومالسبت، 29 أغسطس 2020 09:24 م
فيديو يظهر النهضة العمرانية بإنشاء المساجد الجديدة في مصر ويكشف أكاذيب إعلام الإخوان.. وبيوت الله تنير شوارع المحروسة.. والرئيس السيسى للقنوات المسيئة: ياريت تبقوا زينا فى مراعاة الله لكنكم تدمرون الشعوبالسبت، 29 أغسطس 2020 09:01 م
السيسى للقنوات المسيئة: ياريت تبقوا زينا فى مراعاة الله لكنكم تدمرون الشعوب.. فيديوالسبت، 29 أغسطس 2020 08:29 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة