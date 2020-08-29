الرئيس العراقى: البلاد تشهد اليوم مرحلة تحولات خطيرة وحساسة

كتب أحمد عرفة

قال برهم صالح الرئيس العراقى، إن البلاد تشهد اليوم مرحلة تحولات خطيرة وحساسة، متابعا: العراقيون يتطلعون إلى سيادة القانون وإنهاء الفساد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف برهم صالح، أن العراقيين يتطلعون إلى دولة بسيادة كاملة تحتكم إلى الدستور، مستطردا: نحتكم إلى الشعب بانتخابات مبكرة بعيدة عن التلاعب.

وفى وقت سابق، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أهمية دعم جهود العراق لحماية سيادته ووقف الانتهاكات العسكرية على أراضيه، وضرورة تضافر الجهود الدولية لمواصلة الحرب على الإرهاب والقضاء على بؤره التى تشكل تهديداً للأمن والسلام، وبحث الرئيس صالح ووزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، خلال لقائهما في بغداد - حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية - سبل دعم و تطوير العلاقات بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة لاسيما التعاون الأمني وبناء القدرات العسكرية العراقية، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.