الرئاسة الفرنسية تكشف مكان لقاء ماكرون بفيروز في لبنان

كتب أحمد عرفة

أعلنت الرئاسة الفرنسية، إدراج لقاء الفنانة اللبنانية فيروز على رأس جدول أعمال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الثانية لبيروت في أقل من شهر، والمزمعة الاثنين المقبل.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال الرئيس الفرنسي: موعد على فنجان قهوة مع فيروز في إنطلياس مساء الاثنين، حيث سيزور ماكرون الفنانة اللبنانية فور وصوله مساء الاثنين في منزلها في الرابية قرب إنطلياس بشمال بيروت بعيدا عن العدسات الإعلامية.

ومن المقرر أن تستمر زيارة ماكرون إلى بيروت حتى يوم الثلاثاء حيث سيزور الأحياء المنكوبة بالانفجار كما سيزرع شجرة أرز مع أطفال لبنانيين شمال شرق بيروت.