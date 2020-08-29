الداخلية تضبط قضايا احتيال واختلاس بقيمة مليار جنيه

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى "بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية"، و"السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية"، ضُبط خلالها 339 متهم وبحوزتهم 15 قطع أسلحة نارية ، و40 طلقة نارية مختلفة الأعيرة .

وأثمرت الجهود فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط 16 عنصر إجرامى بنطاق مديريات أمن "الجيزة- القليوبية- الشرقية- البحيرة- أسيوط- قنا" باجمالى مضبوطات 14 قطعة سلاح "11 بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش- 1 فرد خرطوش" وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وضبط 4 قضايا مخدرات "إتجار"، وتبين أن المتهمين سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " قتل- شروع فى قتل- مخدرات – سرقة بالإكراه- سرقة –سلاح نارى– سلاح أبيض- إحراز ذخيرة- حريق- إضرام النيران- استعراض قوة- خطف- إتلاف- ضرب- نصب- تبديد- شيك"، وأن البعض منهم محكوم عليه بالسجن "المؤبد، 67سنة،10 سنوات"، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط 1423 قطعة سلاح نارى "135بندقية آلية – 233 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 121مسدس– 934 فرد محلى الصنع – 5730 طلقة مختلفة الأعيرة – 1779قطعة سلاح أبيض"، فضلاً عن ضبط 5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلهم "بندقية خرطوش – 27 مسدس – 7 فرد محلى – 11 بندقية ضغط هواء – 28 مسدس ضغط هواء – 4طلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع".

ونجحت الجهود فى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة في تأمين تنفيذ 2050 قرار إزالة لحالات تعدى على "الأراضى الزراعية ، أملاك الدولة ، الأوقاف ، منافع الرى والصرف، مجرى نهر النيل" بنطاق 22 مديرية أمن.

وأسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 567284 حكم قضائى، بينها 2412 حكم جناية، فضلاً عن ضبط 12 تشكيل عصابى ، ضموا 35 متهماً، ارتكبوا 68 حادث سرقة متنوع، وضبط 205 قضية أحداث.

وكشفت أجهزة الأمن غموض 35 حادث "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، انتحال صفة" وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 48 متهماً، وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط 16 قضية باجمالى 17 متهم بمضبوطات بلغت "طن و892 كيلو جرام".

ونجحت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية في ضبط 273440 مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها "42522 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 47 قيادة تحت تأثير مخدر ، 6838 موقف عشوائى".

وتمكنت الجهود فى مجال الأمن الإقتصادى في ضبط 9049 قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط 196 قضية اسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 11827 اسطوانة بوتاجاز، حيث تقدر قيمة الغاز المدعم 1596645 جنيه، فضلاً عن ضبط 39 قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت 500983 لتر لبيعها فى السوق السوداء.

وأثمرت الجهود عن ضبط 8814 قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت 934,055 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط 339 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت 228,935 طن، وضبط 122 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 134,802 طن .

ونجحت شرطة الكهرباء في ضبط 75855 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 49531404 جنيه.

وتمكنت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة من ضبط 1852 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة ، بينها 166 قضية ضرائب عامة، وكشف 442 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و93 قضية فى مجال الجمارك، و17 قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و370 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وتنفيذ 520 حكم قضائى، و223 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وضبط 11 قضية فى مجالات مكافحة جرائم "الإتجار فى النقد الإجنبى ، تحويلات مالية غير مشروعة ، توظيف أموال"، وضبط 10 قضايا فى مجالات "اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام - احتيال مصرفى - غسل أموال - كسب غير مشروع" قيمة إجمالية بلغت 1195748019جنيه مصري، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط 1336 قضية متنوعة، أبرزها جرائم "سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض- أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ، بالإضافة إلى ضبط تشكيل عصابى.

وأسفرت جهود مباحث المصنفات عن ضبط 152 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، فيما نجحت شرطة المسطحات المائية في ضبط 474 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا "صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة"، وضبط 1170 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و176 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف " التعدى بالردم " و174 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و115 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وتأمين 389 لنش سياحى.

ولحماية الشباب من براثن الإدمان، نجحت مكافحة المخدرات في ضبط 1547 قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1684 متهم، وعثر بحوزتهم على 645 كيلو حشيش، و896 كيلو بانجو، و24 كيلو هيروين، و35 كيلو استروكس و3 كيلو من مخدر الفودو، و8 كيلو أفيون و74357 قرص مخدر مختلف الأنواع.

ونجحت شرطة الموانئ في ضبط 17 قضية تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، 57 قضية متنوعة من أبرزها "جنحة مرورية ، دخول الدائرة الجمركية ، نصب"، فيما تمكنت شرطة السياحة والآثار من ضبط 3364 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزه "حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار".

ولحماية المواطنين من مخاطر كورونا، نجحت الداخلية في ضبط 305 قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق، وغلق 2727 محل مخالف لمواعيد الغلق، وغلق 10 أماكن "أنشطة تعليمية - تجمعات طلابية مراكز للدروس الخاصة، وفى مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات تم ضبط 22721 سائق نقل جماعى، فضلاً عن ضبط 6783 قضية تموينية متنوعة ، وضبط 373 شخص في مخالفات البناء باجمالى 357 مبنى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.