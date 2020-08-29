اليوم السابع
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الخارجية الفرنسية تجدد دعوتها تركيا إلى احترام حقوق الإنسان

السبت، 29 أغسطس 2020 06:03 م
الخارجية الفرنسية تجدد دعوتها تركيا إلى احترام حقوق الإنسان وزير الخارجية الفرنسى
كتب محمد عبد العظيم

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أعربت فرنسا السبت عن "أسفها" بعد وفاة محامية تركية مسجونة ومضربة عن الطعام داعيةً تركيا مرة جديدة إلى "احترام" حقوق الإنسان.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "تبلغنا بأسف وبحزن عميق وفاة المحامية إيبرو تيمتيك، ضحية الإضراب عن الطعام الذي بدأته للمطالبة بمحاكمة عادلة".

وكانت المحامية التي حكمت في العام 2019 بالسجن لأكثر من 13 عاماً "لانتمائها إلى منظمة إرهابية"، بدأت إضراباً عن الطعام في فبراير للمطالبة بمحاكمة جديدة، وتُوفيت المحامية البالغة 42 عاماً مساء الخميس.

وطالبت باريس أيضاً بالإفراج "السريع" عن المحامي ايتاك اونسال المسجون والمضرب عن الطعام منذ أكثر من مائتى يوم، وذلك وفق "فرنسا 24". 

 
 

 


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فرنسا

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