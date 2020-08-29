اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أغسطس 2020 11:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الحكومة اليمينة تطالب الأمم المتحدة باتخاذ موقف حاسم تجاه الميلشيات الحوثية

السبت، 29 أغسطس 2020 10:50 ص
الحكومة اليمينة تطالب الأمم المتحدة باتخاذ موقف حاسم تجاه الميلشيات الحوثية وزير اللاعام اليمنى
كتبت - هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة بتحمل مسئولياتها وإدانة قصف شنته مليشيات الحوثي استهدف مطاحن قمح البحر الأحمر في مدينة الحديدة الساحلية بغرب اليمن، وفق صحيفة الشرق الأوسط، ودعا وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومبعوثه إلى اليمن مارتن جريفيث ورئيس فريق الرقابة الأممية برئاسة الجنرال ابهيجيت جوها، إلى اتخاذ موقف واضح من خروقات المليشيا الحوثية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأسفر القصف المدفعي الحوثي الذي وقع اول أمس وفقا للوزير اليمني عن أضرار فادحة بالمباني التابعة للمطاحن التي تعد أحد أهم المشاريع التنموية وركائز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.

‏وأوضح الإرياني بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن هذا الاستهداف الحوثي ليس الأول من نوعه، ويعد تحد سافر للمجتمع الدولي والأمم المتحدة وبعثة الرقابة الأممية، وتأكيد إضافي على تنصل المليشيا المدعومة من إيران من التزاماتها وتعهداتها، ومضيها في التصعيد وجر الأوضاع في مدينة الحديدة لما قبل اتفاق السويد دون اكتراث بالأوضاع الإنسانية المتردية التي يعاني منها السكان في مناطق سيطرتهم.

 

 

 


اليمن

الأمم المتحدة

الحوثيون

جوتيريش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأمم المتحدة تؤيد بشدة اتفاق الرياض وتراهن عليه لحل أزمة اليمن

الجمعة، 28 أغسطس 2020 06:35 م

كيف مولت قطر الإرهاب فى اليمن والسودان وأفريقيا؟

الخميس، 27 أغسطس 2020 06:02 م

الصحافة العربية اليوم.. مساعدات السعودية تعم اليمن وتعالج السوريين.. إعداد استراتيجية لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية بالإمارات.. حكومة الكويت تواجه حفلة استجوابات بمجلس الأمة.. البحرين:السلام خيار استراتيجي

الخميس، 27 أغسطس 2020 02:28 م

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بعرقلة جهود السلام فى البلاد.. رئيس الوزراء اليمنى: تصعيد المليشيات مؤشر واضح على رفضهم لجهود السلام.. ووزير إعلام اليمن يعتبر الحوثيين والقاعدة وجهان لعملة واحدة بعد تفجير البيضاء

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 06:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة