الجيش الفرنسي يؤكد على تضمن الجسر الجوي والبحري مع لبنان تأهيل نقاط حيوية

كتب أحمد عرفة

أكد الجيش الفرنسي، أن الجسر الجوي والبحري مع لبنان، يتضمن تأهيل نقاط حيوية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وقال الجيش الفرنسي، إن تدريبات المتوسط تهدف لخفض التصعيد.

وتابع الجيش الفرنسي: رصدنا إمكانيات جوية لتعزيز عملية إيريني البحرية.

وفى وقت سابق طالب وزير خارجية فرنسا لو دريان السلطات اللبنانية بسرعة تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أن الخطر اليوم هو اختفاء الدولة، وأرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خارطة طريق إلى السياسيين اللبنانيين تتناول إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية من أجل السماح بتدفق المساعدات الأجنبية وإنقاذ البلد من أزمات عديدة منها الانهيار الاقتصادي.

وتضمنت "ورقة الأفكار" التي سلمها السفير الفرنسي إلى بيروت، واطلعت عليها رويترز، إجراءات تفصيلية، طالما طالب المانحون الأجانب بكثير منها،ويشمل ذلك إجراء تدقيق للبنك المركزي وتشكيل حكومة مؤقتة قادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون عام.