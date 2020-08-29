الجيزة تحظر تشغيل مكامير الفحم والفواخير وتغلق أفران المسابك من الخامسة مساءا

اتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات لمواجهة مصادر تلوث الهواء والحد من نوبات تلوث الهواء خلال العام الحالى وذلك تماشياً مع خطة وزارة البيئة .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بالأحياء والمراكز وللمدن بتوجيه مكاتب شئون البيئة التابعة لهم بالمرور والتفتيش المفاجئ على المنشآت الصناعية الملوثة للبيئة مثل مصانع الطوب "الطفلى والحرارى والرملى" والمسابك بأنواعها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

كما وجه راشد بمتابعة غلق المسابك التى تعمل بأفران الفحم والسولار والمازوت من الساعة الخامسة مساءاً الى الساعة السابعة صباحاً مع السماح للمسابك التى تعمل بأفران الغاز او الحث الكهربائى بالعمل دون قيود على مدار 24 ساعة وذلك خلال الفترة من 1/9 الى 30/11/2019 .

كما شمل قرار المحافظ حظر تشغيل مكامير الفحم نهائيا وجميع الفواخير خلال الفترة من 1/9/2020 حتى 30/11/2020.

وكلف المحافظ ادارات النظافة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بسرعه رفع اى تراكمات قابلة للاشتعال من مواقع التراكمات مع المتابعة اليومية لمقالب المخلفات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث اشتعال ذاتى للمخلفات مع متابعة دورية لحالة المخلفات بالمقلب العمومى بشبرامنت .

كما وجه راشد بتشكيل غرفة عمليات على مدار اليوم لتلقى شكاوى وبلاغات واستفسارات المواطنين بوجود اى مصادر لتلوث الهواء اضافه الى المرور الليلى للقضاء على ظاهرة الحرق المكشوف والسيطرة على مصادر تلوث الهواء فى اى موقع بالمحافظة واخطار ادارة شئون البيئة بالمحافظة ورؤساء الاحياء المختصة للانتقال الفورى لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإطفائها بالتنسيق مع ادارة الحماية المدنيه وكلف المحافظ رؤساء الاحياء والمراكز وجهاز شئون البيئة بتنظيم ورديات مسائية للمرور على الطريق الدائرى بقوسيه الغربى والجنوبى ومحور 26 يوليو وعزب جامعى القمامة بأرض اللواء والمعتمدية والبراجيل لمتابعة اى حالات للحرق المكشوف والأنشطة الملوثة .

شمل قرار المحافظ توجيه الإدارة العامة لمرور الجيزة وشرطة البيئة والمسطحات بعمل حملات لضبط السيارات المخالفة التى يصدر عنها انبعاثات ملوثة للبيئة وعمل اكمنه ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف منها وكذلك ضبط حركة المرور بالميادين العامة وتقليل فترات توقف السيارات بالاشارات والتقاطعات مما يعمل على تقليل الانبعاثات الصادرة عنها والتى تصل لذروتها اثناء وقوف السيارات بتلك الاشارات .

ووجه المحافظ مديرية الزراعة بتنفيذ حملات للمرور الدورى لمنع اى حالات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والتوسع فى تنفيذ المشروع الإرشادى لتدوير المخلفات الزراعية فى إنتاج ( الأسمدة العضوية والأعلاف الغير تقليدية ) على مستوى قرى المحافظة .

كما وجه راشد بتشكيل لجنة لمواجهة السحابة السوداء والحد من تلوث الهواء بكل وحدة محلية برئاسة نواب رؤساء الاحياء والمراكز وعضوية كلا من مندوب من ادارة النظافة ومندوب من ادارة الازمات والكوارث ومندوب من غرفة العمليات المركزية بكل وحدة محلية تعمل على مدار الــ24 ساعة لتلقى اى شكوى او استفسارات للمواطنين وعرضها على المختصين واتخاذ الاجراءات اللازمة فورياً وارسال تقرير اسبوعى الى ادارة شئون البيئة بالمحافظة بما تم من اجراءات للبت فيه .

وكلف محافظ الجيزة شرطة البيئة والمسطحات المائية بالجيزة بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة بشوارع المحافظة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال السيارات المخالفة والتى تزيد انبعاثاتها عن الحدود المسموح بها وفقاً لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 .

وشمل قرار محافظ الجيزة تكليف الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد خطة للمرور والتفتيش على كافة المنشأت الصناعية التابعة لها بالمحافظة مواجهة اثار السحابة السوداء الناتجة عن كافة المنشأت الصناعية الملوثة للبيئة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة فى حالة المخالفة طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2017 وذلك خلال الفترة من 1/9/2020 حتى 30/11/2020.