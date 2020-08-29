الجمعية الطبية الكورية تعلن بدء إضراب عام للأطباء من 7 سبتمبر لأجل غير مسمى

وكالات

قالت الجمعية الطبية فى كوريا الجنوبية، إنها قررت بدء إضراب عام لأجل غير مسمى، ابتداء من 7 سبتمبر احتجاجًا على خطة الحكومة لزيادة عدد الطلاب في كليات الطب.

ونقلت وكالة أنباء الكوورية عن "تشوي داي زيب"، رئيس الجمعية الطبية الكورية، إنه "إذا لم يتم تلبية مطالبنا، فسننظم إضرابًا عامًا ثالثًا يبدأ من يوم 7 سبتمبر إلى أجل غير مسمى"، معربًا عن خيبة أمله فى قرار الحكومة الخاص بتقديم شكوى ضد 10 أطباء متدربين رفضوا العودة إلى العمل.

وكان يوم أمس الجمعة اليوم الأخير من إضراب الأطباء الذى استمر ثلاثة أيام على مستوى البلاد احتجاجًا على خطة الحكومة للإصلاح الطبي على الرغم من توسيع نطاق الأمر بالعودة إلى العمل.

في وقت سابق أمرت الحكومة ليس فقط الأطباء المتدربين في منطقة سيئول ولكن في جميع أنحاء البلاد بالعودة إلى عملهم، محذرة من أحكام محتملة بالسجن لأن إضراب الأطباء قد يتسبب في صعوبات كبيرة فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا وسط الارتفاع الحاد في عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد.

من جهة أخرى، أكدت وزارة العدل أن من لا يلتزم بأمر الحكومة سيواجه تبعات قانونية، وسيتعرض الأطباء الذين حُكم عليهم بالسجن لخطر إلغاء رخصتهم الطبية. ونقلت الوكالة الرسمية ، أن أولئك الذين لا يلتزمون بأمر الحكومة دون سبب حقيقي، قد يتعرضون ليس فقط لإلغاء تراخيصهم، بل وقد يواجهون السجن لمدة تقل عن ثلاث سنوات أو غرامة أقل من 30 مليون وون (25,000 دولار أمريكي) أيضا. وأبلغت الحكومة الشرطة عن 10 أطباء لخرقهم الأمر التنفيذي الصادر في وقت سابق من هذا الأسبوع في منطقة سيئول، استكمالا لتحذيراتها المتكررة باتخاذ إجراءات قانونية قوية ضد أولئك الذين امتنعوا عن العودة إلى المستشفيات.