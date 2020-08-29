اليوم السابع
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"التنمية المحلية" توجه المحافظات بالاستفادة من الأراضى المستردة للدولة

السبت، 29 أغسطس 2020 04:04 م
"التنمية المحلية" توجه المحافظات بالاستفادة من الأراضى المستردة للدولة اللواء محمود شعراوى - وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين باستمرار التعامل بكل حزم وحسم لمواجهة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، بالتنسيق مديرى الأمن وقوات إنفاذ القانون، ومشاركة نواب المحافظين وسكرتيرى العموم.

 

وأضاف قاسم ، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن توجيهات وزير التنمية المحلية للمحافظين تؤكد على مواجهة التعدى على أراضى الدولة، والتأكيد على حماية الأراضى المستردة وتعظيم الاستفادة منها سواء التي تقع في نظاق المحافظات أو ضمن ملكية الجهات الحكومية مثل الأوقاف وغيرها.

 

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن وقف مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية تكليف وتحدي واختبار للحكومة، معلقا: "ده أمر بقوله على الهواء لمن لا يستيطع أن يتصدى لمشاكل بلده مش عيب يسيب مكانه".

وحذر الرئيس السيسي بشدة من مواصلة التعديات على الأراضى الزراعية، ومخالفات البناء، قائلا: "عندنا علم وتكنولوجيا يخلينا نشوف شكل الدولة المصرية من 10 سنين بالمللى.. لدينا منظومة قادرة على متابعة التطورات الخاصة بمخالفات البناء والتعديات على مستوى الجمهورية".

ووجه الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية، اليوم السبت حديثه للمصريين: قائلا "ناوين تعملوا إيه في بلدكم؟ إيه اللى احنا فيه ده؟ ..دي ارضنا واللى بناكل منها انت بتعمل كده ليه عاوز إسكان بنعمل إسكان ومستعدين نعمل اكثر من كده".

 


التعدى على الاراضى

مخالفات البناء

التعديات على الأراضى

السيسى

التنمية المحلية

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