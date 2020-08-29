اليوم السابع
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التنمية المحلية تؤكد إزالة 3885 تعدي على الأراضي الزراعية منذ 8 يوليو الماضي

السبت، 29 أغسطس 2020 05:39 م
التنمية المحلية تؤكد إزالة 3885 تعدي على الأراضي الزراعية منذ 8 يوليو الماضي الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية
ماجد تمراز

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قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن المشروعات التي افتتحها الرئيس في الفترة الأخيرة تغطي جميع جوانب حياة المواطن المصري، مشيرا إلى أن هناك 3885 حالة إزالة على أراضي الدولة الزراعية على 209 آلاف فدان في الفترة من 8 يوليو وحتى اليوم، وأن التعدي على الأراضي الزراعية يعوق تغطية بعض المناطق.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة dmc، أنه تمت إزالة أكثر من 10 آلاف تعدي على أراضي الدولة من بناء مخالف في نفس الفترة التي تم ذكرها، مشيرا إلى أنه يعاد استخدام تلك الأراضي مرة أخرى بعد أن يتم إزالة التعديات من عليها، مؤكدا أن الدولة ستكون بالمرصاد ضد أي محاولات للتعدي على الأراضي.

 

وأوضح أنه يتم الإبلاغ بشكل فوري عن أي حالات "تبوير" للأراضي الزراعية، ويتم التعامل بشكل فوري مع تلك الحالات بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والري.


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