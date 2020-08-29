التفتيش الصيدلى بالشرقية يضبط موزع أدوية ضارة يروج لها عبر الفيس

الشرقية - إيمان مهنى

ضبط التفيش الصيدلى بالشرقية موزع أدوية مجهولة المصدر عبر الإنترنت ، وضبط 3000 عبوة أدوية مخالفة أخرى ،جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة ، بإحكام الرقابة على سوق الدواء، وتكثيف الجهود لضبط مروجى وموزعى الأدوية المخالفة، ومنع تسرب الأدوية مجهولة المصدر للأسواق، والتى تمثل خطراً على صحة المواطنين نظرا لعدم خضوعها للمواصفات القياسية المعتمدة فى التصنيع والتحليل والرقابة.

نجحت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة ، فى توجيه ضربة موجعة لمافيا الإتجار فى الأدوية عبر الإنترنت، والتى تقوم ببيع الأدوية بعيداً عن منفذها القانونى الآمن المتمثل فى الصيدليات المرخصة ، حيث وردت معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص بالترويج لعدد من الأدوية مجهولة المصدر بغرض البيع و الإتجار مستخدماً فى ذلك شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي .

وتم التنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة، لإعداد كمين لضبط موزع الأدوية أو المندوب المخالف، وتم التواصل معه تليفونيا والاتفاق على شراء الأدوية، واستلامها فى أحد الميادين الشهيرة بمدينة الزقازيق، وفى الموعد المتفق عليه، تم حضور الموزع وضبطه بالأدوية المخالفة، والقبض عليه من خلال ضباط المباحث، وتحريز الأدوية المضبوطة مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وبدون فواتير بواقع عدد 1018 (قرص/عبوة/وحدة)، وتم تحرير المحضر رقم 2249 جنح أمن دولة طوارئ أول الزقازيق، والعرض على النيابة لاستكمال التحقيق.

وفى سياق متصل لإحكام الرقابة على الصيدليات العامة بنطاق المحافظة تم تشكيل عدد من اللجان من مفتشى الصيدلة للمرور على عدد من الصيدليات العامة بنطاق مراكز ومدن الزقازيق والقرين، أسفرت جهود الحملة عن ضبط و تحريز أدوية مخالفة بواقع عدد 2998 (قرصا/عبوة/وحدة/زجاجة)، تمثلت المضبوطات المخالفة فى أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، أدوية مدرجة بالجدول الأول والثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، أدوية خاصة بوزارة الصحة محظور بيعها، أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، أدوية خاصة بالمستشفيات محظور بيعها بالصيدليات، أدوية محفوظة فى غير اشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف، أدوية صدر منشور بإيقاف تداولها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين على العمل من التفتيش الصيدلي، ورجال المباحث على الجهود المبذولة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.