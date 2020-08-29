البنكرياس الاصطناعى يحافظ على مستويات السكر فى الدم عند الاطفال بنسبة 7%

كتبت نهير عبد النبى

أكدت دراسة جديدة أجراها باحثون في أربعة مراكز لسكري الأطفال في الولايات المتحدة وجدوا أن نظام البنكرياس الاصطناعي آمن ويساعد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أعوام المصابين بداء السكري من النوع الأول على التحكم بشكل أفضل في مستويات السكر في الدم، وحسب الـcnn درس الباحثون 101 طفل تتراوح أعمارهم بين ستة و 13 عامًا لمدة أربعة أشهر في تجربة سريرية عشوائية ، وقارنوا مجموعة تجريبية تستخدم نظام بنكرياسًا صناعيًا جديدًا مع مجموعة تحكم باستخدام جهاز قياسي لمراقبة الجلوكوز (CGM) ومضخة أنسولين منفصلة.

ويراقب نظام البنكرياس الاصطناعي مستويات السكر في الدم وينظمها تلقائيًا، لا يتم زرعها في المرضى ولكنها تستخدم جهاز كمبيوتر لتنسيق جهاز مراقبة الجلوكوز مع مضخة الأنسولين.

ووجدت الدراسة أن أولئك الذين يستخدمون البنكرياس الاصطناعي لديهم تحسن بنسبة 7٪ في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن النطاق المستهدف خلال النهار وتحسن بنسبة 26٪ في الليل مقارنة بالمجموعة الضابطة.

وكتب الباحثون: "بالنسبة لمرضى السكري من النوع الأول ، فإن التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم ليلاً أمر بالغ الأهمية لأن نقص السكر في الدم الحاد غير المراقب يمكن أن يؤدي إلى نوبات صرع أو غيبوبة أو حتى الموت".

"كان التحسن في التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم في هذه الدراسة مثيرًا للإعجاب ، خاصة خلال ساعات الليل ، مما أتاح للوالدين ومقدمي الرعاية النوم بشكل أفضل في الليل مع العلم أن أطفالهم أصبحوا أكثر أمانًا" ، هذا ما قاله الدكتور بول وادوا ، رئيس البروتوكول وأستاذ طب الأطفال في مركز باربرا ديفيس. لمرض السكري لدى الأطفال في جامعة كولورادو في أورورا ، في بيان

وقال: "تكنولوجيا البنكرياس الاصطناعي يمكن أن تعني مرات أقل على الأطفال وأسرهم أن يوقفوا كل شيء لرعاية مرض السكري، وبدلاً من ذلك ، يمكن للأطفال التركيز على أن يكونوا أطفالاً".

ووجدت الدراسة أن البنكرياس الاصطناعي أدى إلى تحسن إجمالي بنسبة 11٪ تقريبًا في الحفاظ على نسبة الجلوكوز في الدم ضمن النطاق ، مما يوفر 3 ساعات إضافية يوميًا مقارنة بالمراقبة المستمرة للسكري ومضخة الأنسولين