الإنقاذ النهرى تنتشل جثة شاب غريق فى شاطئ النخيل بالإسكندرية

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

انتشلت اليوم قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الإسكندرية وعدد من المتطوعين، جثة الشاب محمود أحمد رجب 19 عاما، والذي لقى مصرعه غرقا أمس بشاطئ النخيل غرب المدينة.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثمان صباح اليوم، بالقرب من الحاجز السابع بعد أن طفت الجثة علي السطح.

كان قسم شرطة العامرية ، قد تلقي بلاغا من مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بغرق شاب يدعي محمود أحمد رجب19 عاما، من منطقة مينا البصل بالورديان غرب الإسكندرية بعد قيامه بنزول البحر مخالفا تعليمات غلق الشواطئ وتوجهت قوة من القسم وقوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثته، وسط انتظار اهليته على الشاطئ.