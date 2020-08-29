الأوقاف: لم نسجل مخالفات بصلاة الجمعة وهناك رغبة لدى المصريين باستمرار فتح المساجد

كتب رامى محيى الدين

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف منذ أن أعلن رئيس الوزراء إعادة فتح المساجد فى صلاة الجمعة ونحن نعمل فى وزارة الأوقاف على إعداد المساجد وفقا للإجراءات الاحترازية، وكانت هناك فرحة غامرة وعامة لدى المصريين بالقرار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر : شهدنا خطبة الجمعة 10 دقائق كانت عن النصائح والأمل وعودة المساجد بعد انحسار فيروس كورونا، وكان المصريون يعبرون عن فرحتهم بالزغاريد أمام مسجد السيدة زينب والحلوى والأرز باللبن.

وتابع: رغم أن فيروس كورونا فوق طاقة البشر وهو فيروس عالمى، إلا أنه كان هناك شوق وحنين من قبل المواطنين ونحن فى غرف العمليات لم نرصد مخالفة واحدة فى صلاة الجمعة هناك ثقافة ووعى من المواطنين ورغبة جارفة على استمرارية فتح المساجد، الآن نحن بصدد 10 دقائق وعندما نصل إلى صفر كورونا سيكون لكل مقام مقال، الجميع كان متكاتف وهناك حالة وعى خلفتها كورونا لدى لشعب والجميع كان ملتزما بالكمامات والعلامات التى حددتها الوزارة بالمساجد والمصلون وضعوا علامات خارج المسجد وهناك من تبرع بالكمامات دون جبر أو أمر لكن رغبة فى استمرارية فتح المساجد.