الأطفال نادراً ما يصابون بمضاعفات كورونا المسببة للوفاة

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن الأطفال معرضون لخطر ضئيل جداً للوفاة والمضاعفات الشديدة عند الإصابة بفيروس كورونا، ووصف أطباء الأطفال النتائج بأنها مُطمئِنة لأن الأطفال يمثلون أقل من 1% من حالات الإصابة بكورونا في إنجلترا وويلز واسكتلندا و1% فقط من نسبة هؤلاء الأطفال المصابين قد ماتوا.

وبحسب موقع "CNN" قام الباحثون - من مؤسسات مختلفة في المملكة المتحدة - بتحليل بيانات 651 مريض Covid-19 تقل أعمارهم عن 19 عامًا تم قبولهم في 138 مستشفى في جميع أنحاء إنجلترا واسكتلندا وويلز بين يناير ويوليو وأشار الباحثون إلى أن هؤلاء المرضى الصغار يمثلون 0.9% من جميع المرضى في تلك المستشفيات في ذلك الوقت.

6 من هؤلاء المرضى الصغار - أو 1% منهم ماتوا في المستشفى وبالمقارنة، توفي 27% من مرضى Covid-19 من جميع الأعمار خلال نفس الفترة الزمنية، حسبما أشار الباحثون في دراستهم التي نُشرت في المجلة الطبية البريطانية BMJ.

واحتاج 18% من المرضى الشباب إلى رعاية حرجة وكانت الأعراض الأكثر شيوعًا لدى المرضى الصغار هي الحمى والسعال والغثيان أو القىء وضيق التنفس.

وجد الباحثون أن 52 مريضًا - أو 11% استوفوا معايير متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة عند الأطفال ، أو MIS-C ، وهو أحد المضاعفات المزعجة لـ Covid-19 ، حيث يمكن أن تلتهب أجزاء مختلفة من الجسم.

ووجد الباحثون أن الأطفال الذين قد يكون لديهم متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة كانوا أكبر سناً بشكل ملحوظ من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك وكانوا أكثر عرضة بشكل ملحوظ لأن يكونوا من ذوي البشرة السمراء.

وكان الأطفال المصابون بمتلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة أيضًا أكثر عرضة 5 مرات من غيرهم للقبول فى الرعاية الحرجة.

ووصفت الدكتورة ليز ويتاكر رئيسة قسم الأمراض المعدية فى الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل فى بريطانيا، والتى لم تشارك فى الدراسة، النتائج بأنها "مطمئنة".

وقالت ويتاكر: "تم قبول أعداد قليلة جدًا من الأطفال في الرعاية الحرجة وأبلغ الباحثون عن معدل وفيات منخفض للغاية - لا سيما بالمقارنة مع البالغين.. بشكل عام ، يجب طمأنة الآباء وأطباء الأطفال من نتائج هذه الورقة".

ولم يتضح أي المرضى تم نقلهم إلى المستشفى مباشرة بسبب الإصابة بفيروس كورونا وأي منهم تم إدخالهم لأسباب أخرى ولكن ثبتت إصابتهم بالفيروس. هناك حاجة أيضًا إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كانت النتائج المماثلة بين المرضى الصغار ستظهر في أجزاء أخرى من العالم.