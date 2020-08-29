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الأردن توقف عريسين ووالديهما لإقامتهما حفلين حضرهما المئات رغم كورونا

السبت، 29 أغسطس 2020 07:55 م
الأردن توقف عريسين ووالديهما لإقامتهما حفلين حضرهما المئات رغم كورونا الاردن
كتب أحمد عرفة

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أمر محافظ إربد الأردنية رضوان العتوم بتوقيف عريسين ووالديهما إداريا، بعد إقامتهما حفلين حضرهما المئات من الأشخاص في إحدى قرى المحافظة.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم أكد إربد الأردنية أن منظمي الاحتفالين خالفا أمر الدفاع القاضي بعدم إقامة تجمعات تزيد عن 20 شخصا، موضحا أنه لا تهاون في تطبيق أوامر الدفاع حفاظا على سلامة المواطنين في ظل ازدياد الحالات المسجلة بفيروس كورونا.

 

وكان وزير الداخلية الأردنى سلامة حماد طلب سابقا من الحكام الإداريين اتخاذ "أشد الإجراءات" اللازمة بحق منظمي الحفلات والتجمعات الكبيرة في المناسبات الاجتماعية وبأعداد تتجاوز العشرين شخصا، وتوقيفهم إداريا لمدة 14 يوما وعدم تكفيلهم أيا كانت الأسباب والمبررات.

 

 


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كوفيد 19

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