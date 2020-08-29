اكتشاف شبكات لبيع الكمامات والقفازات الجراحية المستعملة فى الهند

كتب أحمد عرفة

أعلنت الهند ضبط شبكات لبيع الكمامات والقفازات الجراحية المستعملة، التي تجمع أحيانا من نفايات المستشفيات، حيث قالت شرطة نافي بومباي المدينة التوأم لبومباي الجمعة، إنها ضبطت 3.8 مليون قفاز جراحي مخصصة للاستخدام مرة واحدة، جرى غسلها وتجفيفها وتوضيبها لبيعها من جديد.

وبحسب موقع روسيا اليوم، فإن شرطة نافي بومباي قالت إن الضالعين في هذه العمليات اشتروا ما يقرب من 35 طنا من القفازات المستعملة من مستشفيات مختلفة، وكانوا يهمون ببيعها بأسعار مخفضة للتجار، لافتة إلى أن هؤلاء باعوا ما يتراوح بين 6 و10 آلاف قطعة، وكانوا على اتصال مع مشترين كثر آخرين لبيع الباقى.

وازداد الطلب على معدات الحماية الشخصية بدرجة كبيرة في هذا البلد العملاق، الذي يضم 1.3 مليار نسمة، مع تخطي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد 3.45 مليون شخص و62 ألف وفاة.