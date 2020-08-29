اعتماد نتيجة المرحلة الأولى للقبول بمدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة

كتب محمود طه حسين

اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، نتيجة امتحانات المرحلة الأولى للقبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسى 2021/2020.

ويمكن للطلاب معرفة نتيجتهم عبر الرابط التالي:

https://npds.emis.gov.eg

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أعلنت عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى من جميع محافظات الجمهورية والراغبين فى الالتحاق بهذه المدرسة خلال الفترة من 9 إلى 19 يوليو لأداء امتحانات المرحلة الأولى للالتحاق بمدرسة الضبعة.

وقد تقدم لأداء امتحانات المرحلة الأولى 6652 طالب وأدى امتحان القبول الإلكترونى 3700 طالب فقط ممن انطبقت عليهم شروط التقدم، وتم إجراء الامتحانات بمراكز التطوير التكنولوجى بالمحافظات أيام 26 و27 يوليو الماضي وكذلك يوم 9 أغسطس.

وقد تم إعداد اختبارات القبول من خلال السادة الخبراء التربويين بالوزارة بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتم تقييم الاختبار بواسطة خبراء في التقييم بما يحقق المفاضلة العادلة بين الطلاب لاختيار الطلاب الأعلى في التقييم، حيث سيكونوا مؤهلين للدخول في المرحلة الثانية من الاختبارات والتي سيتم إجراؤها بإحدى المؤسسات العريقة، ليتم بعدها تحديد الطلاب المقبولين نهائيًا.