اعتقال باحث صينى فى تحقيق أمريكى بشأن نقل محتمل لبرامج كمبيوتر للصين

واشنطن (رويترز)

قالت وزارة العدل الأمريكية، إنه تم اعتقال صينى يعمل باحثا فى جامعة كاليفورنيا، ووجهت له تهمة تدمير قرص كمبيوتر صلب خلال تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادية بشأن احتمال نقله برامج حساسة للصين.

وأضافت الوزارة فى بيان أن قوان لى (29 عاما) اعتقل بعد أن شوهد يتلف قرصا صلبا ويلقيه فى صندوق للقمامة خارج شقته فى يوليو تموز.

وقالت "يجرى التحقيق مع قوان لاحتمال نقله برامج أمريكية حساسة أو بيانات فنية للجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع بالصين" ونفيه كذبا صلته بالجيش الصينى فى طلبه للحصول على تأشيرة وفى مقابلات مع موظفين اتحاديين.

ولم يذكر البيان متى بدأ التحقيق.

وقال البيان إن قوان مثل لأول مرة أمام المحكمة يوم الجمعة ومن المقرر توجيه الاتهامات له فى 17 سبتمبر أيلول. وتبلغ أقصى عقوبة لجريمة تدمير دليل السجن 20 عاما.