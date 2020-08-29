اسعار الدواجن اليوم.. 16.5 جنيه فى المزرعة والبيض 23 جنيها للكرتونة

كتب أحمد حمادة

سجلت أسعار الدواجن اليوم السبت 29-8-2020 إستقرارا في ظل تراجع الطلب عليها خلال الفترة الاخيرة وبالاخص عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى حيث وصل السعر للاقل خلال هذا العام مسجلا 16.5 جنيه فى المزرعة.

وأكد سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن أسعار الدواجن في المزرعة 16.5 جنيه للكيلو في حين يتراوح سعر المستهلك بين 19-21 جنيها للكيلو.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن سعر البيض في المزرعة سجل 23 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 27-29 جنيها بحسب المنطقة.

يذكر أن شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية تقدمت بمذكرة للمهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد بعدة مطالب من منتسبي الشعبة وذلك بعد الخسائر التي تعرض لها المنتجون خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض أسعار الدواجن في السوق المحلى.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة إنه سيتم رفع المذكرة التي تتضمن مطالب المنتجين للمهندس إبراهيم العربي تمهيدًا لرفعها إلى رئيس الوزراء وذلك لوقف نزيف الخسائر التي يتعرض لها المنتجون نتيجة لانخفاض أسعار الدواجن في السوق المحلى.