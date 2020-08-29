اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أغسطس 2020 01:18 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

استمرار حملات إزالة المخالفات والإشغالات بالعبور للقضاء على المظاهر العشوائية

السبت، 29 أغسطس 2020 12:26 م
استمرار حملات إزالة المخالفات والإشغالات بالعبور للقضاء على المظاهر العشوائية حملات إزالة
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، استمرار شَن حملات إزالة المخالفات والإشغالات بالمدينة بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز وبالتنسيق مع الشرطة المعنية بالمدينة، وذلك في  إطار منع المظاهر العشوائية والحفاظ على النسق الحضاري لمدينة العبور.
 
وأوضح المهندس أحمد عمران أحمد، أن الحملات أسفرت عن فك شدة خشبية لغرف سطح مخالفة بالقطعة رقم 3 بلوك (15076)، وتم التحفظ على حديد التسليح، كما تم التحفظ على سيارة قلاب ولودر لتحميل رمال من المنطقة الصناعية بالمحور الغربي للمدينة، كما قامت لجنة الإزالة والسحب بالاشتراك مع أمن الجهاز وشرطة التعمير بتنفيذ حملة على المحال المخالفة بسور نادي العبور الرياضي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 
وفي ذات السياق، أضاف رئيس الجهاز، أن لجنة الإزالة والسحب بالاشتراك مع شرطة التعمير وأمن الجهاز، قامت بمواصلة أعمالها في القضاء على المظاهر العشوائية، والمتمثلة في الباعة الجائلين الذين يفترشون حرم الطريق مما يعطل حركة مرور السيارات وحرية المواطنين في رصيف آمن. 
 
كما وجه المهندس أحمد عمران، الإدارات المختصة بالجهاز، بعمل الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بأحياء المدينة المختلفة وخاصة الطريق الرئيسي، وكذا قص وتهذيب وصيانة الحدائق بالمدينة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه العبور

مخالفات البناء

ازالة الاشغالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حملات في "أكتوبر وبدر" لإزالة مخالفات البناء ورفع الإشغالات.. صور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 11:43 ص

سكرتير مساعد أسيوط يقود حملة لإزالة مخالفات البناء بحى شرق (صور)

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 12:02 م

محافظ الإسكندرية: متابعة مستمرة لإزالة المخالفات بمحور المحمودية المرورى

الأحد، 23 أغسطس 2020 06:38 م

الدولة تواصل مواجهة التعديات على الأراضى بالمحافظات.. إزالة 48 حالة تعد على جسر مصرف كتشنر بالمحلة.. محافظة المنوفية تزيل مخالفات على 18 قيراطا من الأراضى الزراعية.. وحملات فى الأقصر وسوهاج ضد المخالفين.. صور

الجمعة، 21 أغسطس 2020 01:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة