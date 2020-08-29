استطلاع: 17% من المراهقين بكوريا الجنوبية مدمنون إنترنت وهواتف ذكية

أظهر استبيان حكومى أن حوالى 17% من الطلبة الكوريين الجنوبيين صغيري السن مدمنون على الإنترنت والهواتف الذكية، وأعلنت وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة نتيجة الاستبيان الذي أُجرى بهدف تحديد نمط استخدام المراهقين للإنترنت والهواتف الذكية، وأُجرى الاستبيان على 1,331,441 طالبا بالسنة الرابعة من المرحلة الابتدائية والسنة الأولى من المرحلتين الإعدادية والثانوية في جميع أنحاء البلاد في شهري يونيو ويوليو.
ومن بين هؤلاء أظهر الاستبيان أن حوالي 228,120 طالبا أو نسبة 17.1% تعتمد بشكل مفرط على الإنترنت أو الهواتف الذكية أو كليهما، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 1.1 نقطة مئوية مقارنة بنسبة 16% العام الماضي، ويُشار إلى أنه سُمح للمجيبين على الاستبيان باختيار أكثر من اختيار، وأفادت الوزارة بأنها تخطط لتقديم الدعم الاستشاري والعلاج الطبي وغيرهما من برامج الدعم والرعاية للتلاميذ الذين يعانون من إدمان شديد.
وأظهر الاستبيان أن 175,496 طالبا مدمنون على استخدام الإنترنت، و136,538 على الهواتف الذكية. ووجد أن 83,914 من بين المجيبين يعتمدون بشكل مفرط على كليهما، وجاء طلبة العام الأول من المرحلة الإعدادية في المركز الأول فيما يتعلق بالاعتماد المفرط بنسبة 37% أو 84,462 شخصا، ثم طلبة الصف الأول من المرحلة الثانوية بنسبة 34.1% أو 77,884 شخصا، ثم طلبة الصف الرابع من المرحلة الابتدائية بنسبة 28.8% أو 65,774 شخصا.
ووفقا للجنس فاق عدد الذكور (116,731) عدد الفتيات (111,389) بشكل عام. بينما جاء عدد الفتيات أكبر من عدد الذكور في الصف الأول بالمرحلتين الإعدادية والثانوية.
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