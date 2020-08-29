استطلاع: 17% من المراهقين بكوريا الجنوبية مدمنون إنترنت وهواتف ذكية

وأظهر الاستبيان أن 175,496 طالبا مدمنون على استخدام الإنترنت، و136,538 على الهواتف الذكية. ووجد أن 83,914 من بين المجيبين يعتمدون بشكل مفرط على كليهما، وجاء طلبة العام الأول من المرحلة الإعدادية في المركز الأول فيما يتعلق بالاعتماد المفرط بنسبة 37% أو 84,462 شخصا، ثم طلبة الصف الأول من المرحلة الثانوية بنسبة 34.1% أو 77,884 شخصا، ثم طلبة الصف الرابع من المرحلة الابتدائية بنسبة 28.8% أو 65,774 شخصا.