ارتفاع عدد الرحلات بمطار القاهرة قبل أيام من تطبيق PCR على جميع الركاب

كتب محمود عبد الغنى

يشهد مطار القاهرة الدولي، خلال الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا في حركة السفر والوصول، قبل أيام من تطبيق قرار رئيس الوزراء بإلزام جميع الركاب ومنهم المصريين بشهادة PCR، بدءا من الأول من سبتمبر المقبل باستثناء الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم على 6 سنوات، وأرسلت سلطة الطيران المدنى تعميما إلى كافة شركات الطيران العاملة بمصر، يفيد بأن كافة القادمين عبر المطارات المصرية من جميع الجنسيات بما فيهم المصرية، ملزمون بإحضار تحليل PCR الخاص بخلوهم من إصابتهم بفيروس كوورنا، بشرط ألا يكون قد مر عليه 72 ساعة على أن يتم التطبيق من أول سبتمبر المقبل.

ويستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم السبت، 100 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 13376 راكبا، كما يغادر المطار 99 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 9611 راكبا، وبالمقارنة بالايام الماضية نجد ان عدد الرحلات في مرحلتي السفر والوصول وصل الي 199 رحلة اقلت 22987 راكبا، وهو معدل كبير.

و لأول مرة منذ عودة حركة الطيران الدولي تشهد الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم السبت، متوسط 45% من حجم التشغيل اليومي لرحلاتها الدولية والداخلية والشحن الجوي قبل جائحة كورونا حيث تزيد رحلات مصر للطيران في عطلات نهاية الأسبوع الجمعة والسبت خلال الفترة الماضية .

ومن المقرر أن تسير مصرللطيران اليوم السبت، 52 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة لكل من نيويورك ، امستردام ، اثينا، بروكسل ،باريس ،روما ، فرانكفورت، جنيف ، لندن ، مدريد ، ميونيخ ، ميلانو ، فيينا ، كوبنهاجن اسطنبول،اديس أبابا ، دار السلام، الخرطوم ، نيروبي ، الشارقة ، البحرين ، بغداد ، لبنان ، ورحلتين الي كل من دبي وابوظبي و 9 رحلات داخلية بمعدل 4 رحلات إلي شرم الشيخ و 3 رحلات إلي الغردقة ورحلة واحدة إلي كل اسوان والأقصر و 11 رحلة استثنائية جميعهم الي المملكة العربية السعودية بمعدل 4 رحلات إلي الرياض و 3 رحلات الي جدة ورحلتين الي الدمام ورحلة لكل من المدينة المنورة وأبها و 5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات مايقرب 4500 راكبا .

و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.