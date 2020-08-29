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ارتفاع حصيلة ضحايا المطعم المنهار فى الصين إلى 17 قتيلا.. فيديو وصور

السبت، 29 أغسطس 2020 06:37 م
ارتفاع حصيلة ضحايا المطعم المنهار فى الصين إلى 17 قتيلا.. فيديو وصور المطعم المنهار فى الصين
كتب محمد سعودي

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أظهرت لقطات فيديو بثتها شبكة "CGTN" الإخبارية المطعم المنهار المكون من طابقين في مدينة "لينفن" بمقاطعة "شانشي" شمالي الصين، وذلك بعدما ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار المطعم إلى 17 قتيلا على الأقل.

 

والتقط الفيديو من طائرة بدون طيار لتصوير المطعم، الذي انهار في مدينة لينفن وتسبب في مصرع 17 شخصا على الأقل، حيث ذكرت السلطات المحلية أن الحادث الذي وقع في مقاطعة شانشي بشمال الصين، في تمام الساعة العاشرة إلا ثلث بالتوقيت المحلي، أدى إلى مقتل 17 شخصا، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن المحاصرين بين أنقاض المبنى المكون من طابقين المنهار.

البحث عن ضحايا حادث انهيار مطعم في الصين
البحث عن ضحايا حادث انهيار مطعم في الصين

 

وقالت لجنة سلامة العمل بمجلس الدولة الصيني إنها ستشرف على التحقيق في الحادث، مطالبة حكومة مقاطعة شانشي بالتحقيق على الفوري على الحادث، مشيرة إلى أن النتيجة يجب نشرها للجمهور بعد موافقة اللجنة.

وبحسب وسائل إعلام صينية نقلت المعلومات الأولية عن الحادث، فقد تم انتشال 45 شخصا من تحت الأنقاض، ومن بينهم تأكد مقتل 17 شخصًا وإصابة 28 آخرين.

المطعم المنهار في الصين
المطعم المنهار في الصين

 

صورة من فيديو للمطعم المنهار في الصين
صورة من فيديو للمطعم المنهار في الصين

 

مطعم في الصين
المطعم المنهار فى الصين

المطعم المنهار في الصين

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