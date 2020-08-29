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ارتفاع بدرجات الحرارة غدا والرطوبة تسجل 78% والعظمى بالقاهرة 37 درجة

السبت، 29 أغسطس 2020 11:34 ص
ارتفاع بدرجات الحرارة غدا والرطوبة تسجل 78% والعظمى بالقاهرة 37 درجة الارصاد
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاع طفيف بالدرجات ، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة ، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 78 % .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد بالقاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة ، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة ، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة ، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة ، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

ويشهد اليوم السبت، ارتفاع طفيف بالدرجات ، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة ، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 78 % .

كما يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة.

 


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