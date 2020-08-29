ابن ترامب يهاجم جو بايدن: مؤيدوه يحرقون مدننا ويصرخون مثل المجانين

ريهام عبد الله

هاجم دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جو بايدن المرشح الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلا: "اتضح أن مؤيدى جو بايدن يحرقون مدننا ويصرخون مثل المجانين". وقال ابن ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "اتضح أن مؤيدي بايدن يحرقون مدننا ويصرخون مثل المجانين، هم ليسوا متسامحين فى الواقع مثلما يتظاهرون هم وإعلاميوهم".



نجل ترامب

وسخر دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من جو بايدن، المرشح الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلا إنه لن يكون لديه طاقة للحكم حال وصوله للبيت الأبيض، تعليقا على تقارير صحفية، ترصد قلق بعض الديمقراطيين من قلة خطط السفر لبايدن للترويج لحملته الانتخابية.

وقال ابن ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "لا يمكن أن ينزعج بايدن ويكلف نفسه عناء الترويج لحملته الانتخابية، فهل سيهتم بالحكم إذا فاز؟ يبدو أنه لا يمتلك أي طاقة".

وفى سياق آخر واصل دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مهاجمة جو بايدن، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلا: "فى وقته شهدنا ارتفاعًا هائلاً في أسعار الرعاية الصحية، ضرائب أعلى للأسر العاملة".

وقال ابن ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "في وقت جو بايدن، شهدنا ارتفاعًا هائلاً في أسعار الرعاية الصحية، ضرائب أعلى للأسر العاملة، صفقات تجارية كارثية شحنت الوظائف الأمريكية إلى الصين والمكسيك". ومن جهة أخرى واصل دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مهاجمة جو بايدن المرشح الديقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلا إنه يتمتع بسجل واضح من الفشل، مشيرا إلى تبنيه اليسار الراديكالى.