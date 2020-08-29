إنطلاق قافلة طبية لعلاج العيون وأمراض الشبكية بالمجان فى 15 قرية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج عن إنطلاق أعمال قافلة طبية لعلاج العيون وأمراض الشبكية، اليوم السبت، لتقديم خدماتها المجانية للمواطنين فى 15 قرية بمراكز سوهاج المختلفة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، مشيرا إلى استمرار القافلة حتى يوم الثلاثاء 8 سبتمبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "طاقة نور"، وتحت إشراف مديريتى التضامن الاجتماعى والصحة بالمحافظة .

ووجه الفقى أجهزة المحافظة بتقديم الدعم الكامل للقافلة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين؛ وتقديم الخدمات المختلفة من كشف وإجراء عمليات جراحات العيون بالمجان، لافتا إلى ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيدا بالمبادرة والقائمين عليها، مشيرا إلى أهمية دور المجتمع المدنى فى دعم جهود الدولة والمحافظة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة .

القافلة تبدأ أعمالها اليوم السبت فى قريتى برخيل، والحرجة قبلى بمركز البلينا، ثم غدا الأحد فى قريتى ابو بكر الصديق، وعلى بن أبى طالب، والأثنين فى قريتى عنيبس، ونزلة على بمركز جهينة، وتستكمل القافلة أعمالها فى قرى " بنى حرب، والصفيحة، والشيخ رحومة" بمركز طهطا يوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء بقرية بناويط بالمراغة، وتقوم القافلة بإجراء العمليات الجراحية يومى الخميس والجمعة القادمين، ثم تستأنف أعمالها فى الكشف على المواطنين يوم السبت 5 سبتمبر بقريتى فاوجلي، والفراسية بساقلتة، والأحد فى قرى " ام دومة، والبالدوير، والحسامدة " بمركز طما، وتختتم القافلة أعمالها يومى الاثنين والثلاثاء بإجراء العمليات الجراحية للمرضى بالمجان .