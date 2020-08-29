إنتظام سير إمتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بمحافظة البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أكد الدكتور محمد سعد محمد - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على تنفيذ تعليمات الوزارة بالتنسيق مع المحافظة وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المقررة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والحفاظ على التباعد والحرص على إرتداء الكمامات والتأكد من إستلام الطلاب لأدوات التعقيم مشيراً إلى إنتهاء سادس أيام الإمتحانات حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 1710 طالب وطالبة.

ففى شعبتى العلوم والرياضيات تقدم 1511 طالب وطالبة لأداء امتحان مادة الكيمياء لمدة ثلاث ساعات خلال الفترة من 10,00 ص وحتى 1.00 ظهرا حضر منهم 1410 وتغيب 101 بنسبة حضور 93,3 %.

وفى الشعبة الأدبية تقدم 199 طالب وطالبة لاداء امتحان مادة الجغرافيا لمدة ثلاث ساعات خلال الفترة من 10,00 ص وحتى 1.00 ظهرا حضر منهم 186 وتغيب 13 بنسبة حضور 93,4 % .

كما تم متابعة الإمتحانات لحظة بلحظة من خلال ربط غرف العمليات في الإدارات المختلفة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية المركزية من خلال شبكة فيديو كونفرنس داخلية بين الإدارات التعليمية والمديرية المركزية والوزارة للٱطمئنان على وصول أوراق الأسئلة وسير الإمتحانات.

وتم تأمين اللجان بالكامل بمعرفة قوات من الشرطة من خارج اللجان وفي محيطها وٱنتهت جميع الإمتحانات في موعدها المحدد وفقاً للجداول المعلنة، وجاري إرسال أوراق الإجابة إلى لجان النظام والمراقبة وسارت الامتحانات فى حالة من الهدوء.

وذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بإستعداد جميع اللجان لإمتحان الدور الثانى من الثانوية العامة وتفعيل البروتوكول بين مديرية التربية والتعليم والأمن والصحة والتموين والكهرباء والوحدات المحلية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الإمتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان الثانوية العامة، وكذا تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية المقررة وإنتظام سير عملية الإمتحانات، وتنظيم دخول الطلاب فى طابور متباعد عبر بوابات التعقيم وتوزيع كمامات وواقيات للأحذية وجل مطهر وغطاء الرأس بالإضافة إلى الكشف الحراري وتطبيق خطة تأمين الطلاب صحياً ووقائياً ضد فيروس كورونا المستجد، والتصدى بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه، والتأكيد على عدم تواجد التليفونات المحمولة مع الطلاب أو العاملين باللجان .