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إغلاق جزئي لطريقى الفيوم وإسكندرية الصحراوي 4 أيام لتوصيل كابلات كهرباء

السبت، 29 أغسطس 2020 05:32 م
إغلاق جزئي لطريقى الفيوم وإسكندرية الصحراوي 4 أيام لتوصيل كابلات كهرباء صورة ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تجرى إدارة المرور بالتنسيق مع محافظة الجيزة، إغلاقا جزئيا لطريق الفيوم، وطريق إسكندرية الصحراوي لتوصيل كابلات كهرباء لمحاور الرماية، تستمر لمدة 4 أيام، تبدأ من غدِ الساعة 12 صباحآ حتى 6 صباحآ دون تعطيل حركة المرور. 
 
وقال مصدر أمنى، إن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ستنفذ قطع عرضي بطريق الفيوم وطريق اسكندرية الصحراوي لتوصيل كابلات كهرباء بمحاور ميدان الرماية خاص بمشروع تطوير طريق الفيوم . 
 
وأضاف المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء غلق جزئي لطريق الفيوم وطريق أسكندرية الصحراوي بمحيط ميدان الرماية لتوصيل كابلات كهرباء وذلك لمدة " 3 ايام " ابتداء من يوم الأحد الموافق 30/8/2020 وحتي يوم الأربعاء الموافق 2/9/2020، علي أن تكون الأعمال بدءا من الساعة 12 صباحآ حتي الساعة 6 صباحآ دون تعطيل حركة المرور . 
 
ولفت المصدر، أن إدارة المرور تناشد قائدي المركبات بالتعاون مع الخدمات المرورية والالتزام بالتعليمات المرورية، مضيفا أن الشركة المنفذة بنشر كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية.
 
 
 

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