إعصار لورا يدفع نهر مسيسيبى إلى التدفق فى الاتجاه المعاكس.. فيديو وصور

كتب ـ محمد سعودى

أدت الرياح القوية المصحوبة مع الإعصار لورا إلى دفع سطح نهر مسيسيبي بالاتجاه المعاكس، وتوجب على القوارب مكافحة تدفق النهر للوصول إلى خليج المكسيك، حيث يبدو أن الرياح القوية التي تهب شمالًا من الإعصار عكست تدفق العديد من الممرات المائية على طول ساحل خليج لويزيانا، بما في ذلك نهرى المسيسيبي ونيتشيس، مع اقترابها من الأرض.

ووصل الإعصار لورا إلى الشاطئ في وقت مبكر من يوم الخميس كإعصار من الفئة الرابعة بالقرب من خط ولاية تكساس، مما أدى إلى تدمير الأسطح وإلحاق أضرار بالمباني، وفقا لما ذكرته "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

Hurricane Laura is forcing the Mississippi to follow north instead of south. Barges are now having to fight these tides as they go downriver. Surreal. pic.twitter.com/sZGDRouWil — Chris Dier (@chrisdier) August 26, 2020

وأعلنت السلطات الأمريكية، السبت، مصرع 14 شخصا جراء الإعصار "لورا" الذى ضرب مناطق في ولايتي لويزيانا وتكساس بجنوب الولايات المتحدة، وقال حاكم ولاية لويزيانا، جون بيل أدواردز :"من الواضح أننا لم نتعرض، ولم نواجه الدمار الكارثي المطلق الذي اعتقدنا أنه سيحدث استنادا إلى التوقعات الجوية الصادرة".



الإعصار لورا يدفع نهر مسيسيبي إلى التدفق في الاتجاه المعاكس

وأكد أن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعه في ولايته، نصفهم تسمم بأول أكسيد الكربون المنبعث من مولدات كهرباء استخدمت داخل المنازل بعدما ضرب الإعصار اليابسة أول أمس الخميس.

وكان الإعصار "لورا" قد وصل إلى سواحل لويزيانا الأمريكية بعدما اشتد ليصبح من الدرجة الرابعة تصاحبه رياح بقوة 240 كلم في الساعة وفقا للمركز الوطني للأعاصير.

وقال خبراء الأرصاد الجوية، إنه بعد 15 عاما على الإعصار كاترينا الذي دمر نيو أورلينز، يمكن أن يدرج لورا على لائحة أشد 13 عاصفة ضربت الولايات المتحدة.



نهر مسيسيبي بعد اعصار لورا