إعصار لورا يدفع نهر مسيسيبى إلى التدفق فى الاتجاه المعاكس.. فيديو وصور

أدت الرياح القوية المصحوبة مع الإعصار لورا إلى دفع سطح نهر مسيسيبي بالاتجاه المعاكس، وتوجب على القوارب مكافحة تدفق النهر للوصول إلى خليج المكسيك، حيث يبدو أن الرياح القوية التي تهب شمالًا من الإعصار عكست تدفق العديد من الممرات المائية على طول ساحل خليج لويزيانا، بما في ذلك نهرى المسيسيبي ونيتشيس، مع اقترابها من الأرض.

ووصل الإعصار لورا إلى الشاطئ في وقت مبكر من يوم الخميس كإعصار من الفئة الرابعة بالقرب من خط ولاية تكساس، مما أدى إلى تدمير الأسطح وإلحاق أضرار بالمباني، وفقا لما ذكرته "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

Hurricane Laura is forcing the Mississippi to follow north instead of south. Barges are now having to fight these tides as they go downriver. Surreal. pic.twitter.com/sZGDRouWil