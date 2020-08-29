إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس على طريق "الزعفرانة - بنى سويف"

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 7 أشخاص، اليوم السبت، فى حادث انحراف أتوبيس سياحى على بعد حوالي 40 كيلو بطريق الزعفرانة - بني سويف، حيث تبين من المعاينة الأولية أن الأتوبيس تابعا لإحدى الشركات، وكانت الرحلة من محافظة بني سويف إلي البحر الأحمر وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين أحمد خالد جبر 25 سنة، عامل، ومقيم بمركز الواسطي مصابا باشتباه كسر بالقدم اليسري، محمود نبيل صلاح الدين 25 سنة، مقيم بمركز الواسطي مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري مع سحجات وكدمات بالجسم، محمد سيد علي 23 سنة، ومقيم بشارع البشري بمدينة بني سويف مصابا بكدمات وسحجات بالجسم.

كما نقلت سيارات الإسعاف عبد المعز نادي محمد 39 سنة، عامل، مركز ناصر مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمني مع جرح قطعي بالرأس حوالي 3 سم، أحمد نادي إبراهيم 18 سنة، عامل، مقيم بمركز الواسطي، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، محمود سمير عبد السلام 38 سنة، محاسب بشركة أدوية، مصابا بجرح بالركبة اليمني حوالي 2سم،عبد الرحمن محمد جمال 24 سنة، ومقيم بمدينة بني سويف، مصابا بجرح قطعي بالرأس حوالي 3 سم.