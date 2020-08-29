إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارة ملاكى وموتوسيكل بقنا

فريق المحافظات

أصيب 5 أشخاص، اليوم السبت في حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل أمام كوبري الصبريات بطريق دشنا الزراعى، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا يفيد إصابة 5 في حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل أمام كوبري الصبريات بدشنا.

ومن جانبه دفع مرفق إسعاف قنا بـ 4 سيارات إلى موقع الحادثة وتبين إصابة كل من عبد الهادي محمد، 35 عاما، فاقد الوعي، سعاد ابو الحمد، 25 عاما، اشتباه كسر بالاصبع، ناصر سعيد، 3 أعوام، بتر بإصبع اليد، محمد صبحي، 17 عاما، اشتباه كسر بالجمجمة، عائشة محمد 60 عاما، كدمة بالوجه.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرات النيابة العامة لتولي التحقيقات ونقل المصابين لعلاجهم.