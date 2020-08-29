اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أغسطس 2020 03:30 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بزراعى البحيرة

السبت، 29 أغسطس 2020 02:39 م
إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بزراعى البحيرة حادث تصادم
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 10 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز دمنهور، وتم نقلهم إلى المستشفي العام لتلقى العلاج، وكان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

 وبالفحص تبين إصابة  10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى  بالقرب من مدخل مدينة دمنهور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن  محافظة البحيرة قد شهدت عدة حوادث سير خلال الأيام الماضية منها إصابة 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أبو حمص بالبحيرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


اخبار الحوادث

البحيرة

حادث تصادم

دمنهور

حوادث الطرق

انقلاب سيارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة

الجمعة، 28 أغسطس 2020 04:15 م

صور.. تنفيذ 24 قرار إزالة تعديات على أملاك الرى والمصارف بالبحيرة والمنوفية

الجمعة، 28 أغسطس 2020 11:40 ص

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بعد انقلاب سيارة ملاكى بطريق غارب - الشيخ فضل

السبت، 29 أغسطس 2020 01:24 ص

انقلاب سيارة إثر حادث تصادم بطريق زفتى - المحلة فى الغربية.. صور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 07:54 م

مصرع اثنين وإصابة 8 بينهم 5 أطفال فى حادث انقلاب سيارة بمطروح

الجمعة، 28 أغسطس 2020 05:14 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة