إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة سائق توك توك بالإكراه فى المطرية

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المطرية، بإحالة عاطل، لمحكمة الجنايات ،لاتهامه بسرقة توك توك من قائده بالإكراه بمنطقة المطرية، حيث تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة المطرية يفيد بتلقيه بلاغا من (سائق توك توك - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية – له معلومات جنائية) مصاب بجرح قطعى باليد وتم إسعافه بالمستشفى، وقرر بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بدائرة القسم، استوقفه شخصين (أدلى بأوصافهما التقريبية) وطلبا منه توصيلهما إلى إحدى المناطق بدائرة القسم، وعقب وصولهم قاما بالتعدى عليه بالضرب، باستخدام سلاح أبيض عبارة عن (كتر) كان بحوزة أحدهما محدثان إصابته المنوه عنها واستوليا على مركبة "التوك توك" وهاتفه المحمول ولاذا بالفرار.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى من رجال مباحث قسم المطرية، حيث توصلت تحرياتهم إلى قيام أحد الأشخاص بعرض مركبة "توك توك" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، وعلى الفور انتقلت مباحث القسم وتمكنوا من ضبطه، وتبين أنه "أ.س " 26 سنة عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام – له معلومات جنائية)، حيث ضبط بحوزته مركبة التوك توك المستولى عليها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أحد الأشخاص (جارى تحديده وضبطه)، وأضاف بفقده الهاتف المحمول المستولى عليه عقب قيامه بارتكاب الواقعة.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم ومركبة "التوك توك" واتهمه والهارب بسرقته بالإكراه، تحت السلاح، والتعدى عليه بالضرب المبرح، باستخدام أسلحة بيضاء، أصيب على إثرها بجرح قطعى.

تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات .