إجراء مقابلات وظائف شركة المياه بالوادى الجديد عبر الفيديو كونفرانس.. صور

الوادى الجديد- فريق المحافظات

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد عن استكمال إجراء المقابلات الشخصية لــ 9 وظائف بالمسابقة رقم (5،4) لعام 2018م بالوادى الجديد تحت اشراف لجان متخصصة عبر Online لأول مرة على مستوى الشركات التابعة حيث يجرى التقييم للمتقدمين لوظائف (مهندس- كميائى – اخصائى سلامه وصحة مهنية – محاسب- كاتب – فنى_ مراقب امن _ حرفى _ عامل) بالمسابقة رقم 4 لسنة 2018 م والمسابقة رقم 5 لنفس العام لوظيفة محصل قارئ بالعمولة والتى سبق الإعلان عن موعدها بالصفحة الرسمية والموقع الرسمى للشركة.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن المقابلة الشخصية للمتقدمين لوظائف المسابقة (4، 5) والخاصة بالوادى الجديد تجرى بتقنية الفيديو كونفرانس On Line طبقا للاجراءات الاحترازية التى أقرها قرار مجلس الوزراة حرصا على عدم انتشار فيروس كرونا المستج و تشرف على المقابلات لجان متخصصة من الشركة القابضة وبعض رؤساء الشركات التابعة.

أضاف اللواء محمد أبو صغير رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة أن المقابلة الشخصية أمس الجمعة وتستمر اليوم السبت بمركزى باريس والخارجة طبقا للمواعيد والمقرات المحددة بالكشوف التى سبق إعلانها ، على أن يتم اجراء المقابلة الشخصية بمراكز الفرافرة ، والداخلة ، وبلاط فى الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2020م.